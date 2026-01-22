«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» 4:1 в товарищеском матче в Дохе

Петербургский Зенит 22 января уверенно обыграл китайский Шанхай Порт в товарищеском матче в Катаре. Встреча прошла на стадионе Эспайр-Центр в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Счет на 11-й минуте открыл нападающий Луис Энрике. На 20-й минуте преимущество сине-бело-голубых увеличил Педро. После перерыва, на 71-й минуте, третий мяч забил Александр Соболев, а на 81-й отличился Александр Ерохин. В концовке встречи «Шанхай Порт» сумел сократить отставание.

В матче с китайским клубом за «Зенит» дебютировал центральный защитник Игорь Дивеев.

Артемий Чулков