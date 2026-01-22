Экс-замглавы администрации Василеостровского района получил шесть лет за взятки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова к шести годам колонии строгого режима по делу о двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта взяли под стражу в зале заседания, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ

С 3 октября 2019 года по 11 апреля 2024 года Родионов работал в администрации района. По версии обвинения, в конце 2019 — начале 2020 года он предложил заместителю гендиректора ООО «Менеджмент Недвижимости Груп» выступить посредником в передаче взятки от руководителя этой компании. Размер «вознаграждения» определили как 15% от стоимости контрактов на уборку внутриквартальных территорий, которые администрация заключала с ЗАО «Сити Сервис» (принадлежит ООО «Менеджмент Недвижимости Груп»).

Речь шла о бездействии при выявлении недостатков, непривлечении компании к ответственности и о содействии в дальнейшем заключении аналогичных контрактов. С 1 февраля 2020 года по 31 июля 2023 года Родионов через посредника получил в общей сложности не менее 8,47 млн рублей.

Второй эпизод относится к 2024 году. Родионов, по версии обвинения, потребовал 6,75 млн рублей за покровительство и бездействие в интересах ООО «Терра», которое управляет многоквартирными домами в Василеостровском районе. Посредник обратилась в правоохранительные органы. После этого чиновник получил 1,5 млн рублей в рамках оперативного мероприятия и был задержан.

Родионов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначили штраф 12 млн рублей и запретили занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти и управленческими полномочиями на семь лет. Кроме того, в доход государства конфисковали 9,97 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

Артемий Чулков