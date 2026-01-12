Беспилотники, младенцы и проблема дольщиков

В России 2026 год начался с длинных выходных — новогодние каникулы продолжались почти две недели. В этот период в Ростовской области случились серьезные происшествия, родилось более 80 детей, представители региональной власти заявили о решении проблемы обманутых дольщиков, ушла из жизни владелица старейшего кондитерского предприятия. О том, что случилось на Дону во время длинных выходных — в подборке «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Соколов Фото: Максим Соколов

Атаки, пожары, аварии

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В праздничные выходные с 31 декабря по 12 января над территорией Ростовской области военные сбили более 80 беспилотных летательных аппаратов. Так, 10 января в Каменском районе из-за атак повреждения получили ЛЭП, что привело к отключению электроэнергии в хуторах Светлый и Волченский. В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов выбило стекла. Кроме того, в поселке осколками повреждены два легковых автомобиля. Никто из людей не пострадал.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

А в дорожно-транспортных происшествиях погибли люди. По данным Госавтоинспекции, только за шесть первых дней 2026 года жертвами ДТП стали десять человек. Одна из крупнейших аварий произошла 4 января на трассе М-4 «Дон» у поселка Красный Колос. В ней четыре человека погибли на месте происшествия, еще четверо получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Жертвы были и в результате возгораний, случившихся в новогодние праздники. По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, всего с 5 по 11 января в регионе произошло 102 пожара, в них погибли четыре человека.

Новорожденные, доноры и животные

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первый день 2026 года в Ростовской области родилось более 80 детей. Для сравнения, за весь 2025 год на Дону появились на свет более 30 тыс. младенцев.

Во второй день 2026 года стало известно, что еще 128 жителей Ростовской области получили звание «Почетный донор региона». За весь прошлый год в регионе их количество превысило 1 тыс. человек.

Фото: Правительство Ростовской области

В 2025 году на Дону в естественную среду обитания в охотугодиях выпустили более 16,5 тыс. животных. Большая часть из них — утки-кряквы: выпустили 12,6 тыс. особей. Также в регионе на природу отправили фазанов, серых гусей, ланей, оленей и куропаток.

Дела жилищные

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Власти Ростовской области объявили о полном решении проблемы обманутых дольщиков. С 2016 года по 2025-й в регионе восстановили права более 9 тыс. участников долевого строительства. Всего достроено 145 проблемных объектов в 12 районах Дона. На это ушло свыше 10 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Еще 22 дома завершили с областным софинансированием.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также во время новогодних каникул стало известно, что в Ростове-на-Дону не распродано 40% квартир в новостройках, запланированных к сдаче до конца 2025 года. Это на 8 п. п. меньше, чем в 2024 году. По итогам исследования, город оказался на восьмом месте среди мегаполисов.

Курс — на сохранение наследия

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В начале января в Ростовской области был создан совет по развитию станицы Старочеркасской, который возглавил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в восстановлении станицы примут участие эксперты, историки, священнослужители и предприниматели. Совет должен будет создать детальную программу развития, привести в порядок коммуникации и дороги, разработать мастер-план и объединить усилия всех заинтересованных сторон.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

Под конец праздничных выходных стало известно, что в Ростове-на-Дону будет создана единая концепция представления объектов культурного наследия (ОКН). Она, по словам представителей власти, необходима для дальнейшего продвижения ОКН Ростова-на-Дону на платформе и более активного привлечения инвесторов. «Эта работа будет продолжена в 2026 году. В донской столице многие объекты культурного наследия являются МКД, и задача города не только восстановить первоначальный облик здания, но и дать ОКН вторую жизнь, грамотно используя расположение и инфраструктуру»,— пояснил глава города Александр Скрябин.

Лучший футболист и суперкубок

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Рустам Ятимов стал обладателем звания лучшего футболиста года Кубка России. В итоговом голосовании спортсмен набрал 36% голосов, обойдя Матвея Кисляка, Данила Козлова и Александра Корякина.

Футбольный Суперкубок России-2026 года может пройти на стадионе «Ростов-Арена». Об этом в своем Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов. «Шансы Ростова на Суперкубок существенно вырастут, если там откроют аэропорт. Во всех случаях аншлаг не вызовет сомнений»,— отметил эксперт. Суперкубок России состоится 25 июля 2026 года, соберет победителей национального Чемпионата и Кубка России.

Ушла легенда

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

3 января стало известно о том, что скончалась Нелли Абачараева — основательница и руководитель «Золотого Колоса», одного из старейших кондитерских предприятий Ростова-на-Дону и Ростовской области. Оно было основано в 50-х годах прошлого века, получило новый импульс развития в условиях рыночной экономики и стало региональным брендом. Нелли Абачараевой было 76 лет. О причинах смерти предпринимательницы не сообщается.

Мария Иванова