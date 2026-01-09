Ростовские власти заявили о победе над проблемой обманутых дольщиков

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко объявил о полном решении вопроса с обманутыми дольщиками. Регион достроил все проблемные многоквартирные дома.

Последний объект сдали в Новочеркасске на улице Дубовского в ноябре 2025 года. Восьмиэтажный дом на 48 квартир общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров ждали 39 семей. Строительство началось в 2013 году, но застройщик остановил работы из-за нехватки средств. Федеральная поддержка на 368 млн руб. позволила завершить объект. Дольщики получили ключи от квартир.

С 2016 по 2025 год власти региона восстановили права более 9 тыс. участников долевого строительства. Они достроили 145 проблемных объектов в 12 районах региона. На это ушло свыше 10 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Еще 22 дома завершили с областным софинансированием.

Более 1,6 тыс. дольщиков выбрали денежную компенсацию. Фонд развития территорий выплатил им свыше 4,3 млрд руб. Это сотрудничество ускорило процесс. Владимир Ревенко подчеркнул, что реестр проблемных объектов теперь пуст.

В 2024 году регион помог 616 дольщикам на 10 объектах. Тогда оставался только дом в Новочеркасске. Минстрой Ростовской области контролировал ситуацию. Замминистра Сергей Вифлянцев отмечал постоянный контроль правительства.

Станислав Маслаков