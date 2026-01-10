В Ростове создадут единую концепцию представления объектов культурного наследия

В Ростове-на-Дону будет создана единая концепция представления объектов культурного наследия (ОКН) города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации мегаполиса Александр Скрябин.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

По словам ростовского градоначальника, концепция будет включать не только фото здания в настоящий момент, но и исторические фотографии, а также справочную информацию, инженерную инфраструктуру, перечень прилегающих объектов, и пояснение, что является предметом охраны.

«Администрация города продолжает сотрудничество с единой цифровой платформой ''Наследие.дом.рф'', созданной ДОМ.РФ при поддержке Минкультуры России для восстановления исторических зданий и объектов культурного наследия»,— добавил Александр Скрябин.

По его словам, единая концепция необходима для дальнейшего продвижения ОКН Ростова-на-Дону на платформе и более активного привлечения инвесторов.

«Эта работа будет продолжена в 2026 году. В донской столице многие объекты культурного наследия являются МКД, и задача города не только восстановить первоначальный облик здания, но и дать ОКН вторую жизнь, грамотно используя расположение и сопутствующую инфраструктуру»,— пояснил глава города.

Ефим Мартов