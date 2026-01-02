Звание почетных доноров получили 128 жителей Ростовской области

В Ростовской области 128 жителей получили звание «Почетный донор региона». За весь прошлый год количество таких награжденных превысило тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Власти отмечают, что областное звание является продолжением традиций милосердия и выражает искреннюю признательность людям, готовым помогать другим.

«От всего сердца благодарю каждого почетного донора. Ваша кровь — это дар жизни и надежда для сотен семей. Мы будем и дальше поддерживать это движение», — написал губернатор.

Константин Соловьев