В России в топ-3 по пользованию Пушкинской картой вошли Мордовия, Кемеровская область и РСО-Алания

В России в тройку лидеров по пользованию Пушкинской карты вошли Мордовия, Кемеровская область и Республика Северная Осетия-Алания. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.



Банк проанализировал активность пользователей Пушкинской карты по всей стране и определил регионы, где она наиболее популярна. В указанных регионах более 50% держателей таких карт часто совершают покупки. Самой популярной категорией остается кино, на втором месте – театр.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ. Алексея Охорзина, в субъектах РФ Пушкинская карта особенно популярна среди молодежи, которая пользуется всеми преимуществами программы для походов в кино, театры и музеи. «Ребята из всех регионов активно оформляют карты и используют их для покупок билетов на тысячи культурных мероприятий», – отметил эксперт.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева добавила, что молодые люди показывают высокую вовлеченность: активно сами ходят на мероприятия и с друзьями, «открывая для себя новые грани культуры».

Сегодня в госпрограмме «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных мероприятий уже превышает 55 тыс.

Цель программы – повысить доступность культурных мероприятий для молодых людей в возрастной категории от 14-ти до 22 лет и приобщить их к миру искусства.