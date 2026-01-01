Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году на Дону в естественную среду выпустили более 16 тысяч животных

В 2025 году в Ростовской области в естественную среду обитания в охотугодиях выпустили более 16,5 тыс. животных. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Большая часть из выпущенных животных — утки-кряквы. Их выпустили 12,6 тыс. особей. Также выпустили более 2,8 тыс. фазанов, 300 особей гуся серого, 19 ланей, 72 оленя пятнистого и 57 особей оленя европейского и 685 серых куропаток.

Вместе с тем, численность выпущенных в регионе животных за пять лет увеличилась на 52,9%.

Мария Хоперская

Новости компаний Все