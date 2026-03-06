В России доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла 68%

В 2025 году доля сделок с недвижимостью без ипотеки в сегменте многоквартирных домов выросла в России на 2 п. п., достигнув 68%. Это – максимальное значение за последние пять лет. Об этом сообщили в ВТБ, опираясь на совместное исследование банка и экосистемы недвижимости М2.



Согласно данным исследования, в 2025 году без привлечения ипотечных кредитов россияне заключили почти 2 млн сделок с недвижимостью в сегменте МКД. Это на 2% меньше, чем годом ранее. В структуре неипотечных покупок лидируют квартиры: на них в 2025 году пришлось 3 из 4 сделок. Доля нежилых помещений составила 18%, машино-мест – 7%.

Пиковым месяцем стал декабрь. Тогда было зафиксировано максимальное среднедневное количество сделок за наличные – 9,5 тыс. Для сравнения, на рынке жилищного кредитования в последний месяц года банки выдали рекордные 811 млрд руб. (рост – более 60% к ноябрю и почти втрое – к декабрю 2024 года).

Средняя стоимость объекта на вторичном рынке по неипотечным сделкам на платформе М2, сохранилась на уровне 2024 года – 6 млн руб. На рынке новостроек этот показатель вырос за прошлый год на 37%, до 6,1 млн руб. Основная причина – изменение структуры спроса: россияне стали чаще приобретать без ипотеки квартиры, которые дороже апартаментов, кладовых или машино-мест. По данным Росреестра*, доля квартир в общем объеме неипотечных покупок на первичном рынке увеличилась с 47% в 2024 году до 59% в 2025-м.

«Рекордная доля сделок без ипотеки в 2025 году – результат адаптации рынка недвижимости к новым экономическим условиям. Значительная часть покупателей, проявив гибкость, использовала собственные накопления или альтернативные формы финансирования», – прокомментировал генеральный директор М2 Алексей Завгородний.

По его словам, в 2026 году, по мере смягчения политики ЦБ и снижения кредитных ставок, интерес к ипотечному сегменту будет возвращаться. «Понашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов снизится до 59%, основной спрос придется на рынок новостроек», — резюмировал эксперт.

