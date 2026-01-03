Губернатор Дона возглавил совет по развитию Старочеркасской

Губернатор Ростовской области стал руководителем совета по развитию ст. Старочеркасской. О своем решении Юрий Слюсарь сообщил в telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации руководителя региона, в восстановлении колыбели донского казачества примут участие эксперты, историки, священнослужители и предприниматели. Перед советом поставлены конкретные задачи: создать детальную программу развития, привести в порядок коммуникации и дороги, разработать мастер-план и объединить усилия всех заинтересованных сторон.

«Наша задача не просто сохранить эту красоту, но и сделать так, чтобы она расцветала, а наши дети и внуки гордились этим наследием»,— подчеркнул глава региона.

Господин Слюсарь напомнил, что ст. Старочеркасская входит в число 46 исторических поселений России. На ее территории находятся 35 объектов культурного наследия. Поселение включено в список самых красивых деревень страны.

Валентина Любашенко