В Ростовской области на треть выросло число подключений эквайринга

В 2025 году в Ростовской области количество активных клиентов с продуктами эквайринга увеличилось на 32%, по сравнению с 2024 годом. Об э том сообщила пресс-служба банка ВТБ. Здесь уточнили, что пропорционально вырос и объем транзакций: на 34,5% больше, чем годом ранее.



Как рассказали в пресс-службе, в 2025 году на Дону наибольшую долю безналичных платежей обеспечивали продуктовые магазины, торговые точки с товарами для дома, кафе и рестораны, а также аптеки. При этом, в течение года терминалы и возможность безналичной оплаты появились в небольших магазинах и заведениях общепита, где ранее доминировал расчет за наличные. Тренд сохраняется и в 2026 году.

Как отметил управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент банка Юрий Авдеев, рост числа клиентов и объема эквайринговых операций показывает, что безналичная оплата стала рабочим стандартом для регионального бизнеса. «Предприниматели все чаще ориентируются на потребности клиентов, внедряют эквайринг не формально, а как инструмент для повышения удобства и скорости обслуживания», – добавил банкир.