В новостройках Ростова на конец 2025 года остались непроданными 40% квартир

В Ростове-на-Дону не распродано 40% квартир в новостройках, запланированных к сдаче до конца 2025 года. Это на 8 п. п. меньше, чем в 2024 году. По итогам исследования город оказался на восьмом месте среди мегаполисов. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Движение.ру».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На вершине рейтинга городов-миллионников с наибольшим количеством нераспроданного жилья оказался Краснодар, где доля таких объектов достигла 61%, что на 26 п. п. выше, чем в 2024 году. Второе место в этом антирейтинге занимает Красноярск с показателем 48%, который вырос на 13 п.п., а третье — Самара с долей нераспроданного жилья в 47%, что больше на 14 п.п. В то же время, застройщики в Екатеринбурге (20%), Москве (19%) и Нижнем Новгороде (18%) наиболее успешно справляются со спросом на недвижимость.

В целом по России застройщики не смогли реализовать 5,6 млн кв. м жилья, что составляет 37% от общего объема квартир, запланированных к сдаче в 2025 году (итого 15,2 млн кв. м). Этот показатель стал рекордным за последние годы: в 2020 году он был на уровне 18%, в 2024 году — 33%.

Наталья Белоштейн