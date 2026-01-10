Из-за атак БПЛА на Дону обесточены два хутора, повреждены дома и машины

Сегодня днем в Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Каменске, а также Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, никто из людей не пострадал. «В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский. В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов выбиты стекла. В поселке осколками повреждены два легковых автомобиля»,— уточнил Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

Ефим Мартов