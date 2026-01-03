На Дону с начала 2026 года родились 83 новых жителя

Правительство Ростовской области сообщило о рождении 83 детей в первый день 2026 года. За весь 2025 год в донском регионе появились более 30 тыс. новорожденных.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации донских властей, среди родившихся в минувшем году зарегистрировали 305 двоен и четыре тройни. Региональные власти также представили статистику по популярности имен.

«Самыми распространенными женскими именами стали София, Мария, Ева, Варвара и Анна. Редкими оказались имена Хрусталина, Феврония, Стелла и Настасья. Среди мужских имен лидируют Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко