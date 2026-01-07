В Ростовской области за шесть дней в ДТП погибли десять человек

За первые шесть дней 2026 года на автодорогах Ростовской области в ДТП погибли десять человек, еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в регионе зарегистрировано около 20 ДТП. За нетрезвое вождение сотрудники Госавтоинспекции составили более 80 административных материалов, за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления — более 90 административных материалов, за нарушение правил перевозки детей — 170 материалов.

Мария Иванова