Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов признан игроком года Кубка России

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Рустам Ятимов стал обладателем звания лучшего футболиста года Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В итоговом голосовании спортсмен набрал 36% голосов, обойдя Матвея Кисляка, Данила Козлова и Александра Корякина. В решающих матчах турнира игра голкипера позволила ростовчанам достичь финальной стадии соревнований. В июне 2025 года «Ростов» встретился в Москве с ЦСКА в Суперфинале Кубка, но уступил столичной команде в серии пенальти.

Константин Соловьев

