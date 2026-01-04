В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП с погибшими

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ после массового ДТП в Аксайском районе. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек. Госавтоинспекция региона сообщила об этом в своем Telegram-канале 4 января 2026 года.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Авария случилась утром в 8:00 мск на 1042 км + 160 м трассы М-4 «Дон» в южном направлении, у поселка Красный Колос. Водитель Mercedes-Benz ехал по левой полосе на высокой скорости. Он не выдержал дистанцию до впереди идущей Audi. Mercedes врезался в нее сзади. Audi вынесло на встречную полосу. Она врезалась в грузовик и другие легковые машины — всего участвовали пять легковушек и большегруз.

Четыре человека погибли сразу на месте. Еще четверо получили тяжелые травмы и попали в больницы. Следователи уже опрашивают свидетелей. Они устанавливают личности погибших и проверяют техсостояние машин, особенно тормозов Mercedes.

МЧС подтвердило участие 13 спасателей и четырех единиц техники для деблокировки пострадавших. Прокуратура Аксайского района контролирует расследование. Она требует оперативных результатов.

Движение на трассе парализовало на несколько часов. Пробка растянулась на 1042-м километре в сторону юга. К полудню 4 января службы убрали обломки и восстановили поток.

ГИБДД усиливает проверки на М-4 из-за праздников. В 2025 году на этой трассе произошло сотни аварий с жертвами. Водители жалуются на узкие полосы М-4 и агрессивный стиль езды грузовиков. ГИБДД рекомендует держать 50 метров дистанции на 100 км/ч.

Станислав Маслаков