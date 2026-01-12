Главные новости за каникулы: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Главные события с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026-го: выбор «Ъ-Черноземье»

Год для Воронежской области начался с транспортных проблем: 1 и 2 января 2026 года движение поездов, следующих через Воронеж, оказалось нарушено из-за сильных снегопадов в Краснодарском крае. Пассажирские составы задерживались на несколько часов, что привело к сбоям в расписании и осложнило возвращение людей после новогодних праздников. Затем, непосредственно перед концом каникул, 10 января, регион попал под массированный удар беспилотников. В результате атаки БПЛА по Воронежу число раненых выросло до четырех. 11 января стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Атака стала одной из наиболее серьезных для города за последнее время: повреждены 20 МКД и частных домов, гимназия, несколько административных зданий.

Фото: Борис Ечин Новогодняя елка на Соборной площади Белгорода в 2022 году

Фото: Борис Ечин

В ночь на 7 января в Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Старооскольском округе. К тушению были привлечены значительные силы МЧС, работы продолжались в усиленном режиме. Он длился сутки и по официальной информации обошелся без жертв. Спустя несколько дней регион подвергся новому крупному ракетному удару. В результате повреждений энергетической инфраструктуры без света и тепла остались более 550 тыс. жителей шести муниципалитетов, включая областной центр. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о «крайне тяжелом периоде» для области, подчеркнув, что аварийные службы и энергетики работают круглосуточно над восстановлением систем жизнеобеспечения.

3 января после атаки БПЛА в промышленной зоне Ельца Липецкой области возник пожар в результате его падения. Повреждения получили объекты инфраструктуры, возгорание охватило значительную территорию. Параллельно, начиная с 6 января, в области более двух суток продолжалось тушение пожара на нефтебазе в Усманском районе. Для ликвидации последствий были задействованы дополнительные подразделения, а власти сообщали о сложных условиях работы из-за масштабов возгорания.

1 января 2026 года в Курской области к энергосистеме России был подключен энергоблок № 1 Курской АЭС-2 — важное событие, призванное повысить надежность энергосистемы. Тем не менее в регионе так же зафиксированы отключения электроснабжения: 10 января стало известно, что четыре приграничных района остались без света. Причина — все те же атаки на инфраструктуру.

9 января в Орловской области результате атаки ВСУ были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры города Орла. «В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов»,— пояснил глава региона Андрей Клычков.

В результате постановления правительства, изданного в конце 2025 года, стало известно о выделении Тамбовской области федеральных средств на развитие дорожной сети. В течение трех лет регион получит 1,23 млрд руб. Воронежская область получит 4,43 млрд руб., Белгородская — 4,42 млрд, Курская — 3,63 млрд, Липецкая — 2,6 млрд, Орловская — 2 млрд руб. Финансирование рассчитано на 2026–2028 годы.

Анна Швечикова