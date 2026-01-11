Четыре приграничных района Курской области остались без света

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в четырех приграничных районах региона отключено электричество.

Под отключение света попали населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. По словам господина Хинштейна, сейчас специалисты выясняют причины отключения.

Глава региона отметил, что держит ситуацию на контроле. Энергетики работают над подачей электричества. Господин Хинштейн пообещал, что оно вернется в дома в самое ближайшее время.

В ночь с 8 на 9 января в соседней с Курской Белгородской области из-за ракетного обстрела пострадал объект инфраструктуры. Из-за этого без электричества в регионе остались более 500 тыс. человек.

Владимир Зоркий