В Белгородской области тушат пожар на нефтебазе после атаки беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате детонации на территории объекта загорелись несколько резервуаров. Пожарные расчеты ведут тушение возгорания, оперативные службы работают на месте, иная информация о последствиях уточняется. Данных о пострадавшем объекте власти не раскрывают.

Опасность атаки БПЛА в Старом Осколе власти объявляли в 19:26 вторника, 6 января.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за прошедшие сутки, 5 января, в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ трое мирных жителей погибли и пятеро пострадали, были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты.

