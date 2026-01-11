До четырех выросло количество раненых при массовой атаке БПЛА на Воронеж

В Воронеже количество раненых при массовой атаке БПЛА вечером 10 января выросло с двух до четырех. Уточненные данные опубликовал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, у третьей и у раненого мужчины — легкие порезы. Все они госпитализированы.

Окна и фасады повреждены в семи многоэтажных домах, в том числе в одном строящемся. В двух из них потушены пожары. Также различные разрушения получили шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, как минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, введенный в 17:51 накануне. Ранее в Минобороны сообщили, что вечером над регионом сбили 17 дронов.

Алина Морозова