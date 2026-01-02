Идущие через Воронеж поезда снова задерживаются из-за снега в Краснодарском крае

Снегопад в Краснодарском крае продолжает влиять на расписание поездов, идущих через Воронеж. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Задерживается отправление поездов:

№ 471 Москва – Адлер отправится из Москвы не ранее 19:30 (по расписанию — 16:35) 2 января;

№ 502 Адлер – Москва отправится из Адлера не ранее 20:00 (по расписанию — 12:36) 2 января;

№ 44 Имеретинский Курорт – Москва отправится из Имеретинского Курорта не ранее 22:00 (по расписанию — 19:42) 2 января.

1 января некоторые составы отставали от графика на 7-14 часов.

Юрий Голубь