Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регионам Черноземья выделят на дороги 18,4 млрд из федерального бюджета

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областям из федерального бюджета выделят суммарно 18,3 млрд руб. на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Средства направят на приведение автодорог в нормативное состояние и строительство мостов. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

  • Больше всего средств за три года получит Воронежская область — 4,43 млрд руб.: в 2026 году региону выделят 1,43 млрд руб., в 2027 году — 1,78 млрд руб., в 2028 году — 1,21 млрд руб.
  • Немного меньше финансирования предусмотрено для Белгородской области — 4,42 млрд руб. В 2026 году регион получит 1,34 млрд руб., в 2027 году — 1,53 млрд руб., в 2028 году — 1,54 млрд руб.
  • На третьем месте по объему дотационных средств находится Курская область, которой за эти годы направят 3,63 млрд руб.: 1,13 млрд руб. в 2026 году, 1,23 млрд руб. в 2027 году и 1,26 млрд руб. в 2028-м.
  • Липецкой области выделят 2,61 млрд руб., включая 801 млн руб. в 2026 году, а в последующие два года — по 902 млн руб. и 907 млн руб. соответственно.
  • Орловская область получит 2,012 млрд руб.: 609 млн руб. в 2026 году, 693 млн руб. в 2027 году и 710 млн руб. в 2028-м.
  • Меньше всего средств предусмотрено для Тамбовской области — 1,23 млрд руб. за три года, из которых 376 млн руб. направят в 2026 году, 430 млн руб. — в 2027 году и 431 млн руб. — в 2028-м.

Ранее господин Мишустин подписал постановление, согласно которому Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды.

Анна Швечикова