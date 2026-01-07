Регионам Черноземья выделят на дороги 18,4 млрд из федерального бюджета

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областям из федерального бюджета выделят суммарно 18,3 млрд руб. на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Средства направят на приведение автодорог в нормативное состояние и строительство мостов. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Больше всего средств за три года получит Воронежская область — 4,43 млрд руб.: в 2026 году региону выделят 1,43 млрд руб., в 2027 году — 1,78 млрд руб., в 2028 году — 1,21 млрд руб.

Немного меньше финансирования предусмотрено для Белгородской области — 4,42 млрд руб. В 2026 году регион получит 1,34 млрд руб., в 2027 году — 1,53 млрд руб., в 2028 году — 1,54 млрд руб.

На третьем месте по объему дотационных средств находится Курская область, которой за эти годы направят 3,63 млрд руб.: 1,13 млрд руб. в 2026 году, 1,23 млрд руб. в 2027 году и 1,26 млрд руб. в 2028-м.

Липецкой области выделят 2,61 млрд руб., включая 801 млн руб. в 2026 году, а в последующие два года — по 902 млн руб. и 907 млн руб. соответственно.

Орловская область получит 2,012 млрд руб.: 609 млн руб. в 2026 году, 693 млн руб. в 2027 году и 710 млн руб. в 2028-м.

Меньше всего средств предусмотрено для Тамбовской области — 1,23 млрд руб. за три года, из которых 376 млн руб. направят в 2026 году, 430 млн руб. — в 2027 году и 431 млн руб. — в 2028-м.

Ранее господин Мишустин подписал постановление, согласно которому Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды.

Анна Швечикова