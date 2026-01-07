В Липецкой области уже сутки продолжается тушение пожара на нефтебазе

Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания на нефтебазе в Усманском округе Липецкой области, которое возникло после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Усманского округа Владимир Мазо сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ликвидация пожара, который начался сутками ранее, продолжается. По словам главы округа, пострадавших нет, а «превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано». Жителей призвали сохранять спокойствие.

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры произошло 6 января в результате атаки БПЛА.

Анна Швечикова