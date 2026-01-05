Пожар вспыхнул в промзоне Ельца после атаки БПЛА в Липецкой области

В Ельце Липецкой области в результате падения БПЛА произошел пожар в промышленной зоне. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ночь на 5 января губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что пожарные локализовали возгорание. На текущий момент информации о ликвидации пожара не поступало.

По словам главы региона, оперативные службы проверяют сообщения о возможном падении обломков дронов.

«В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности»,— уточнил Игорь Артамонов.

По данным из Telegram-канала губернатора, угроза атаки БПЛА была объявлена по всей Липецкой области вчера в 14:21. Отбой красного уровня последовал в 22:04. Однако в 22:28 режим был введен вновь и отменен в 22:52. В регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 4 января беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека. Губернатор Вячеслав Гладков сегодня заявил, что в регионе ведут непрекращающуюся работу над созданием систем для борьбы с дронами на оптоволоконном управлении. Такие дроны не детектируются, и в последние несколько месяцев они стали одной из главных проблем и угроз в приграничье.

Денис Данилов