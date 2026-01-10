Гладков заявил о крайне тяжелом периоде в Белгородской области после ракетного удара ВСУ

Ракетный удар ВСУ по коммунальной инфраструктуре Белгородской области накануне показал, что «наступил крайне тяжелый период», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он назвал этот день «крайне непростым, сложным» и поблагодарил белгородцев за выдержку и понимание. По словам господина Гладкова, без света, воды и тепла накануне остались около 600 тыс. человек.

Вячеслав Гладков продолжает просить жителей частного сектора закупить генераторы

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает просить жителей частного сектора закупить генераторы

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Восстановительные работы будут продолжаться, сейчас закрываем задачи по жилому фонду, смотрим ущерб, который нанесен промышленным предприятиям, и вместе с промышленниками будем искать пути решения»,— сказал губернатор. Он поблагодарил энергетиков, которые работали над восстановлением подачи ресурса, несмотря на риск повторной атаки.

Глава региона отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой. В начале октября ВСУ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Белгородской области, из-за чего без света остались около 40 тыс. человек. Правительство региона тогда перешло на аварийный режим работы, впоследствии на улицах областного центра начали ограничивать работу уличного освещения. Тогда же власти начали просить жителей частного сектора самостоятельно закупать генераторы.

«Понимаю, что разные доходы, и не каждая семья это может сделать. С другой стороны, видим, что есть огромное количество домохозяйств, которые могут приобрести, но, надеясь, что пронесет, не приобретают генераторы. Но вчерашние события показали, что уже наступил крайне тяжелый период. И защита собственного дома в большой степени находится в руках собственников»,— заключил Вячеслав Гладков.

