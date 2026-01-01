Энергоблок №1 Курской АЭС-2 подключен к энергосистеме РФ

Первый энергоблок Курской АЭС-2 в Курчатове начал работу и был подключен к Единой энергосистеме России. Пуско-наладочные операции проводились в новогодние дни и завершились успешно. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, отметив стратегическое значение станции для устойчивого развития атомной отрасли и энергоснабжения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2. Самая высокая башенная испарительная градирня в России высотой 179 метров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2. Самая высокая башенная испарительная градирня в России высотой 179 метров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, реализация проектов на базе реакторной установки ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор, модификация ТОИ — «технология оптимизированная и инновационная»,— «Ъ-Черноземье») позволит повысить надежность энергосистемы и внести вклад в развитие экономики страны. Глава региона также поблагодарил сотрудников станции за проделанную работу и ввод нового источника безуглеродной генерации.

Курская АЭС-2 является станцией замещения выводимых из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками В-510. Работы на площадке начались в апреле 2018 года, суммарная мощность первых двух блоков составит 2 510 МВт.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце декабря генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в новогоднем видеопоздравлении работников госкорпорации рассказал о начале пусковых операций на первом энергоблоке Курской АЭС-2.

Подробнее о начале строительства Курской АЭС-2 — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников