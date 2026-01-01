Задержаны идущие через Воронеж поезда из-за снега в Краснодарском крае

Снегопад в Краснодарском крае вызвал задержки поездов, проходящих через Воронежскую область. Некоторые составы отстают от расписания на 7–14 часов, другие не могут отправиться, следует из данных онлайн-табло на сайте РЖД.

По данным РЖД, поезд 302С/301С Адлер — Минск-Пассажирский задерживается на семь часов, 304С/303С Сухум — Москва Казанская — на девять часов, а 044С/043С Имеретинский курорт — Москва Казанская — на почти 14 часов. Также отложены отправления десяти поездов, включая маршруты из Москвы в Адлер, из Адлера в Воркуту и другие. Отправление поездов будет осуществляться с 1 и 2 января в зависимости от погодных условий. Пассажиры будут уведомлены об изменениях через СМС, заверили в РЖД.

Также задерживаются поезда:

№542 Москва — Адлер отправлением из Москвы отправится 1 января не ранее 19:30;

№310 Адлер — Воркута отправлением из Адлера отправится 1 января не ранее 22:00;

№541 Адлер — Москва отправлением из Адлера отправится 1 января не ранее 22:00;

№501 Адлер — Москва отправлением из Адлера отправится 1 января не ранее 21:30;

№553 Ставрополь — Адлер отправлением из Ставрополя отправится 1 января не ранее 21:30;

№146 Москва — Назрань отправлением из Москвы отправится 2 января не ранее 01:00;

№297 Москва — Владикавказ отправлением из Москвы отправится 2 января не ранее 01:00;

№24 Москва — Казань отправлением из Москвы отправится 2 января не ранее 02:00;

№143 Москва — Кисловодск отправлением из Москвы отправится 2 января не ранее 13:00;

№83 Москва — Адлер отправлением из Москвы отправится 2 января не ранее 21:00.

Сергей Калашников