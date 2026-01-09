После ракетного удара без света и тепла остаются более 550 тысяч белгородцев

В ночь с 8 на 9 января по Белгородской области ВСУ совершили ракетный удар, имеются серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. На момент 6:55 без электроэнергии оставались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях и почти столько же — без теплоснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще почти 200 тыс. человек остались без воды и водоотведения. Проблемы с коммунальными услугами наблюдаются в 1920 многоквартирных домах. Пострадавших в результате удара нет.

«Идет подключение резервных мощностей, которые мы с вами устанавливали последние несколько месяцев. Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить»,— прокомментировал господин Гладков.

В 7:00 главой региона было проведено заседание штаба по ликвидации последствий обстрелов, были заслушаны доклады начальника ГУ МЧС Сергея Потапова, руководителей предприятий «Россети Центр», «Белгородская теплосетевая компания», «Белоблводоканал», заместителей губернатора, министров и глав муниципалитетов. Повторное заседание назначено на 13:00.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Всего были применены не менее 21 БПЛА и семь боеприпасов. В результате атак пострадал один человек, мирные жители не погибли. Были повреждены шесть домов, семь автомобилей получили повреждения.

Ульяна Ларионова