Два человека пострадали при массовой атаке БПЛА на Воронеж

Над Воронежем уничтожили и подавили около десяти беспилотников. В результате падения обломков сбитых дронов пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

При падении обломков БПЛА были повреждены остекление и фасады трех многоквартирных домов и одной строящейся высотки. Еще в одной многоэтажке горела квартира, ее уже потушили. Также пострадал как минимум один автомобиль.

В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников, введенный в 17:51.

В Минобороны сообщили, что с 20:00 до 23:00 над Воронежской областью уничтожили 17 БПЛА.

Алина Морозова