Из-за ночных атак ВСУ повреждена коммунальная инфраструктура в Орле

В результате атаки ВСУ были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры города Орла. Об этом в 01:37 сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов»,— пояснил губернатор.

Аварийные бригады ведут ремонтные работы, на месте происшествия также находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ракетная опасность была объявлена в регионе с 00:01 по 00:37.

В Белгородской области в результате ракетного удара также был поврежден объект инфраструктуры. Без электроэнергии утром 9 января оставались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях и почти столько же — без теплоснабжения.

Ульяна Ларионова