Азербайджанская диаспора, редактор Ura.ru и «Облкоммунэнерго»

В Свердловской области 2025 год запомнится громкими расследованиями, в которых фигурировали и высокопоставленные чиновники, и журналисты, и представители азербайджанской диаспоры. Самые резонансные уголовные дела — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински (в центре)

В Екатеринбурге 27 июня 2025 года прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана, которые, по версии следствия, входили в этническую ОПГ, действовавшую на территории региона более 20 лет. В ходе задержания Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались, что вызвало напряженность между Азербайджаном и Россией. Всего под стражу были взяты восемь уроженцев Азербайджана — Камал, Акиф, Аяз, Мазахир, Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов и Шахин Лалаев. Им были предъявлены обвинения в убийствах и покушениях, совершенных с 2001 по 2011 год. Как считает следствие, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре.

Отдельно происходило задержание главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Сначала 1 июля у ТЦ «Баку Плаза» его автомобиль блокировал спецназ. За рулем находился сын главы диаспоры Мутвалы Шыхлински, который сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Вскоре он был арестован по обвинению по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Шахина Шыхлински доставили в СКР для допроса и отпустили. Он попытался скрыться, но позже был задержан в Москве и доставлен в Екатеринбург.

15 января 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении азербайджанцев с участием присяжных заседателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор информационного агентства Ura.ru Денис Аллаяров

В начале июня 2025 года сотрудники СКР и полиции провели обыски в екатеринбургской редакции информационного агентства Ura.ru. Вскоре Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. По версии следствия, он давал взятки на общую сумму 120 тыс. руб. своему дяде — начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. В конце ноября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил Андрею Карпову, который дал признательные показания, четыре года лишения свободы условно. Уголовное дело Дениса Аллаярова суд пока рассматривает. На этом фоне сменился владелец Ura.ru, за которым ранее стояли структуры бизнесмена Алексея Боброва. Новый собственник — медиахолдинг «Ридовка» — принял решение не продлевать трудовой контракт с Денисом Аллаяровым и перестал оплачивать услуги его адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец АО "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров

В конце сентября 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО экс-совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных, обвиняемых в мошенничестве. Вскоре были арестованы бывший глава «Объединенной теплоснабжающей компании» («дочка» «Облкоммунэнерго») Антон Боликов и бывший вице-губернатор Свердловской области Олега Чемезова. По версии следствия, они совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признал. Аресты произошли на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова, общая капитализация которых составляет почти 140 млрд руб. Позже был удовлетворен еще один иск об изъятии активов на 40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов во время оглашения приговора

В середине декабря 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к пяти годам лишения свободы условно. По версии следствия, он через посредника от ООО «Экохим-проект» получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Он признал вину и дал показания на ключевых фигурантов уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. В конце декабря Верх-Исетский райсуд начал рассматривать по существу уголовное дело бывших заместителей Николая Смирнова — Игоря Чикризова и Андрея Кислицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Сергея Глухих

В 2025 году суд в Свердловской области вынес первое в России решение по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов). Мировой судья судебного участка №2 Красногорского района Каменска-Уральского назначил административный штраф 20-летнему медику Сергею Глухих в размере 3 тыс. руб. за поиск информации о националистическом батальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Адвокат настаивал на том, что Сергей Глухих искал материалы исключительно из любопытства, но сотрудник полиции на суде заявила, что молодой человек интересуется террористическими организациями с 2022 года. Защита пыталась обжаловать судебное решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в побеге Иван Корюков (в центре) в здании суда

Большой резонанс вызвал в Екатеринбурге в сентябре 2025 года побег из СИЗО №1 Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Ранее они были осуждены Центральным окружным военным судом за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. В СИЗО они находились на время рассмотрения апелляции на приговор. С помощью проволоки они вскрыли дверь камеры и покинули территорию следственного изолятора. Александр Черепанов был пойман через неделю после побега в 14 км от СИЗО, а еще через неделю задержали на Уктусе Ивана Корюкова. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга уже начал рассматривать по существу уголовное дело, в котором они обвиняются в побеге из СИЗО и краже с проникновением.