Первое слушание по делу азербайджанской диаспоры на Урале назначено на 15 января

Кировский райсуд Екатеринбурга с участием присяжных заседателей начнет рассматривать по существу уголовное дело уроженцев Азербайджана и его бывшего главы диаспоры Шахина Шыхлински 15 января 2026 года, следует из картотеки суда.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рассматривать уголовное дело будут в отношении Шуджаяддина Раджабова, Акифа, Аяза, Бакира, Камала, Мазахира Сафаровых, бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области, всем фигурантам уголовного дела продлен арест до 31 мая 2026 года.

Большей части фигурантов инкриминируются обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 годах. Как установлено следствием, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. По данным «Ъ-Урал», Мазахир Сафаров дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают. Аресты предполагаемых членов этнической группировки проходили летом.

Мутвалы Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Шахин Шыхлински обвиняется по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Помимо этого, в начале декабря арестовали нового главу азербайджанской общины и «Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаева, который занял это место в сентябре после ареста бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински. По версии следствия, Мустафаев обманным путем похитил у своего друга 16 млн руб. Вину он не признал. Адвокат настаивал, что его подзащитного оговорили.

Артем Путилов