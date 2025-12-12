Экс-министр выполнил условия

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова к 5 годам лишения свободы условно. По версии следствия, он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Он признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. Рассмотрение дела прошло в особом режиме.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова признали виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). Экс-чиновника Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 4,41 млн руб.

Как рассказали в свердловской прокуратуре, в период с января 2023 года по март 2024 года на тот момент министр Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, а также заместитель министра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн руб. Из указанной суммы министр Николай Смирнов получил самую небольшую сумму – свыше 980 тыс. руб. В то время как Игорь Чикризов якобы получил не менее 1 млн руб., а Андрей Кислицын — не менее 2,5 млн руб.

Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по уголовному делу бывшего министра были допрошены порядка 30 свидетелей.

Бывшие подчиненные министра проходят обвиняемыми по той же статье о взяточничестве, но поскольку дело Николая Смирнова рассматривалось в особом режиме, судебные разбирательства в отношении его заместителей еще продолжаются.

«Осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого Смирнов выполнил в полном объеме. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, Николай Смирнов сейчас не должен менять постоянного места жительства и работы (сообщалось, что Смирнов работает помощником генерального директора строительной компании Prinzip) без уведомления. Кроме того, он один раз в месяц должен будет являться для регистрации в специализированный госорган. У экс-чиновника были конфискованы денежные средства, а также наложен арест на недвижимое имущество. Арест будет сохранен вплоть до исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации. Также он лишен права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Будет ли экс-чиновник обжаловать приговор, неизвестно — ни он, ни его адвокаты после оглашения разговаривать с прессой не стали.

Николаю Смирнову 58 лет, пост министра он занимал 13 лет и сложил полномочия 13 января 2025 года. 23 января он уже был задержан, а через сутки суд отправил его в СИЗО. Через полгода суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

За последние месяцы имя Николая Смирнова неоднократно звучало на резонансных судебных заседаниях. Так, он выступал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии десятков компаний у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Когда были предъявлены обвинения в мошенничестве совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву и председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных, то на заседании суда было озвучено, что показания на них дал Николай Смирнов. Алексей Бобров, Татьяна Черных, экс-руководитель «дочки» «Облкоммунэнерго» ОТСК Антон Боликов и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов находятся в СИЗО, их обвиняют в мошенничестве.

Позже стало известно, что Николай Смирнов дал несколько показаний и на экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по делу дочерней компании «Облкоммунэнерго». Экс-губернатор региона обвиняемым не является.

Артем Путилов, Мария Игнатова