Медик нагуглил на штраф

В Свердловской области вынесли первое в России решение по ст. 13.53 КоАП РФ за поиск запрещенной информации. В городе Каменск-Уральский суд назначил административный штраф 20-летнему медику Сергею Глухих в размере 3 тыс. руб. за то, что он «нагуглил» шеврон националистического батальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Адвокат настаивал на том, что Глухих искал материалы исключительно из любопытства, но сотрудник полиции на суде заявила, что молодой человек с 2022 года интересуется террористическими организациями. Ранее судья возвращала протокол силовикам для устранения недоточетов. Свою вину молодой медик не признал, на суд не пришел, но решение о штрафе защита намерена обжаловать.



В среду, 10 декабря, мировой судья судебного участка №2 Красногорского района Каменска-Уральского вынес решение по прецедентному протоколу о поиске экстремисткой информации (ст. 13.53 КоАП РФ) в отношении 20-летнего медика Сергея Глухих. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. руб. Это первое решение по данной статье в России.

Прецедентный протокол был составлен 6 ноября. Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков, его доверитель, работающий медиком, 24 сентября ехал в автобусе и ожидая своей остановки, он якобы просматривал статьи в интернете, где наткнулся на материалы об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Через 15 минут после поиска контента ему позвонили из Федеральной службы безопасности.

«Он ехал в автобусе 16-го маршрута, возле дома на ул. Алюминиевой Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона "Азова" (признан в России террористической организацией и запрещен). Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ»,— сообщил «Ъ-Урал» Сергей Барсуков.

Закон о штрафах до 5 тыс. руб. для физических лиц за поиск в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года и вступил в силу 1 сентября. Выступая во время его рассмотрения в Госдуме, министр связи Максут Шадаев подчеркивал, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают, а правоохранителям нужно будет доказывать, что запрещенный материал был найден осознанно.

Господин Барсуков рассказал «Ъ-Урал», что, якобы, его подзащитный, посмотрев данные об указанных группах, сразу закрыл сайты, посчитав это для себя неприемлемым. По словам адвоката, факт просмотра мог передать ФСБ мобильный провайдер Т2. Позже, в компании, опровергли эту информацию.

В тот же день, ближе к вечеру, к Сергею Глухих нагрянули сотрудники ФСБ, изъяли у него телефон и Глухих дал признательные показания. По словам Сергея Барсуков, силовики якобы добились признания через применение силы.

Сам Сергей Глухих не скрывал, что заходил на запрещенные страницы. Несмотря на это, линия защиты строилась на том, что в протоколе нет доказательств намеренного поиска материалов — главного фактора, свидетельствующего о правонарушении.

Из дела было неясно, откуда появилась информация о нарушении, поэтому адвокат просил вызвать в суд в качестве свидетелей оперативников МВД и ФСБ, но они не пришли. По итогу, мировой судья удовлетворил ходатайство защиты и вернул протокол в полицию для устранения выявленных недочетов. В изначальной версии административного протокола правоохранители ошибочно приравняли террористические организации к экстремистским материалам.

Из приложения к протоколу (имеется в распоряжении «Ъ-Урал») следует, что Сергей Глухих воспользовался Iphone 14 Pro, вышел в интернет ввел в поисковом приложении запрос: «азов бригада» (признан террористическим и запрещен в РФ) и перешел в раздел картинки.

«Осуществил умышленный поиск в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" заведомо экстремистских материалов»,— говорится в документе.

В обновленном документе приводится описание экстремистского материала, к которому Сергей Глухих получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (внесены в перечень экстремистских материалов)».

На судебном заседании 10 декабря сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, отвечая на вопросы рассказала, что Сергей Глухих знал о том, что просматриваемая им информация является запрещенной.

«Он этим давно уже увлекался, с 2022 года его интересовали эти террористические и экстремистские организации. Это было зафиксировано в объяснении»,— заявила на суде правоохранительница.

Адвокат заявлял, что после случившегося молодой человек замкнулся в себе — теперь ему необходима помощь психиатра. Помимо этого, якобы ему пришлось уволиться из больницы из-за травли коллег. На судебное заседание он не явился. Защита намерена обжаловать решение суда.

Артем Путилов