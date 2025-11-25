Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего полицейского Андрея Карпова к четырем годам лишения свободы условно. Согласно обвинению, он регулярно передавал оперативные сводки из базы МВД своему племяннику, редактору Ura.ru Денису Аллаярову, для написания эксклюзивных новостей. За это он получил 120 тыс. руб. Свою вину Карпов признал полностью и подписал досудебное соглашение — рассмотрение его дела проходило в особом порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела экс-начальника уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга Андрея Карпова прошло в особом порядке. Он полностью признал вину в получении взятки от своего племянника, редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, пошел на сделку со следствием и дал основные показания на своего родственника во время предварительного расследования, рассказав, что, будучи полицейским, продавал оперативные сводки журналисту для написания материалов.

Как рассказал Карпов во время суда, 20 лет он отдал службе. На вопрос гособвинителя, почему он совершил преступление, обвиняемый ответил:

«Обратился родной человек. Я оступился всего лишь раз. Под судом я и мой племянник, каким бы он ни был — жалко его все равно. Это урок на всю жизнь. Никогда не думал, что буду находиться под следствием — это очень тяжело психологически».

Когда судья спросила Андрея Карпова о племяннике, он ответил, что Дениса Аллаярова ему жалко. «Мы виноваты оба. Я не знаю, как он дальше будет ко мне относиться. Я к нему хорошо отношусь. Не считаю, что он плохой — он выполнял свою работу. Кто-то считает, что я плохо поступил, моя супруга считает, что я правильно поступил, когда рассказал о преступлении. Не знаю, в каких мы дальше с ним отношениях будем»,– заявил на суде обвиняемый.

Во время прений гособвинитель отметил, что Карпов активно помогал следствию и имеет несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Но в то же время призвал учесть коррупционную опасность и общественный резонанс преступления. Прокурор запросил для него четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. руб. Помимо этого, гособвинитель попросил лишить его звания старшего лейтенанта полиции.

Адвокат и сам Карпов просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Я много для государства сделал и, возможно, я в будущем еще буду полезен. Я искренне раскаиваюсь»,— заявил Андрей Карпов.

Бывшего силовика признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Также суд лишил Андрея Карпова специального звания — старший лейтенант полиции. Кроме того, у подсудимого конфисковали в доход государства сумму взятки в размере 120 тыс. руб.

Следствие установило, что преступления были совершены с мая 2024 по март 2025 года. Согласно обвинению, в апреле 2024 года редактор Ura.ru Денис Аллаяров договорился со своим дядей Андреем Карповым, который занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки. По версии следствия, Андрей Карпов согласился, так как хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице.

За сводки полицейский получил 120 тыс. руб., следует из обвинительного заключения.

Деньги переводились через банк «Агропромкредит», где у Дениса Аллаярова был открыт счет.

Ранее бывшие коллеги Карпова — Евгений Ревнивцев и Артем Сизиков — выступали на внеочередном заседании по делу Аллаярова в качестве свидетелей. Они рассказали, что Карпов регулярно просил, чтобы они пересылали ему на личную почту оперативные сводки. Карпов мотивировал свои просьбы тем, что он должен понимать текущее положение по преступлениям в Екатеринбурге и Свердловской области.

На прошлом судебном процессе по делу свердловского журналиста Карпов рассказал, что файлы со сводками приходили ему в документах Word на личную почту, оттуда он пересылал их на почту Дениса Аллаярова. В сводках была информация о преступлениях, произошедших в Екатеринбурге и области.

На суде заявлялось, что общую сумму взятки определил сам Денис Аллаяров. После чего начал ее выплачивать частями по 20 тыс. руб. на карту мамы Андрея Карпова — своей бабушки — или на карту жены Андрея Карпова. Карпов отметил, что часть переводов взятками не являлись: например, он переводил подарок в 25 тыс. руб. на день рождения бабушки. Экс-полицейский менял свои показания во время допросов, на что указал сам Денис Аллаяров.

На одном из заседаний, вспылив, он сказал: «Чем ты объясняешь эти расхождения?» — «Денис, ты прекрасно все знаешь», — сказал ему Карпов. На что журналист эмоционально ответил: «Я прекрасно все знаю про тебя! Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит!»

Судебное разбирательство в отношении самого Дениса Аллаярова еще продолжается. Его обвиняют по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Он свою вину не признает. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Артем Путилов