С редактора сняли защиту

Новые владельцы Ura.ru, медиахолдинг «Ридовка», не будут оплачивать услуги адвокатов арестованного редактора Дениса Аллаярова, сообщил «Ъ-Урал» представитель холдинга Андрей Ткаченко. По его словам, причиной этому стало окончание трудового договора с Денисом Аллаяровым 27 ноября, в тот день, когда Ura.ru вошла в состав холдинга «Ридовка». Один из адвокатов редактора, Михаил Толмачев, сообщил «Ъ-Урал», что он продолжит исполнять свои обязанности и трудовой контракт с ним не разрывали, а сам он отказаться от защиты доверителя не имеет права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, сейчас Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассматривает дело Дениса Аллаярова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно фабуле дела, журналист с апреля 2024 года до апреля 2025 года передал 120 тыс. руб. взяткой своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову, за получение оперативных сводок из базы МВД для написания эксклюзивных новостей. Вину Денис Аллаяров не признает. «Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал», — сказал он на одном из заседаний.

В конце ноября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Андрея Карпова виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По решению суда ему было назначено четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. До начала судебного производства Карпов признал вину в полном объеме, дал изобличающие показания на племянника, и его дело рассматривалось в особом порядке. Именно эти условия учитывались при вынесении приговора. Однако 5 декабря прокуратура обжаловала приговор Карпову, посчитав его слишком мягким. Гособвинитель требует отправить его в колонию.

Помимо отказа от оплаты адвокатов для Дениса Аллаярова новые владельцы начали пересматривать систему работы Ura.ru. Ранее глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко приостановил работу редакции на 72 часа, чтобы «навести порядок». Директор заявил, что глава редколлегии Михаил Вьюгин мог выводить деньги с помощью премий. Также были уволены несколько сотрудников — руководитель региональной редакции Игорь Сергеев, Михаил Вьюгин, заместитель главного редактора Антон Ольшанников и главный редактор Диана Козлов. Вскоре на ее место назначили журналистку Анастасию Гусарову, но пока в статусе и.о.

В разговоре с «Ъ-Урал» Диана Козлова поделилась, что ее уволили за «несуществующий прогул». Она собиралась оспорить это в суде, но расторжение якобы отозвали. Соответственно, формально госпожа Козлова продолжает быть главным редактором. Сейчас она находится на больничном.

В минувшее воскресенье работа редакции была возобновлена. В разговоре с «Ъ-Урал» Андрей Ткаченко рассказал, что информагентство решили покинуть всего несколько человек. Директор медиакомпании отметил, что ключевыми задачами после возобновления работы Ura.ru являются погашение накопившихся долгов по налогам и подготовка к выплате сотрудникам зарплат за декабрь.

Напомним, смена владельцев Ura.ru произошла на фоне судебных разбирательств по иску Генпрокуратуры РФ по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых и называли конечными владельцами СМИ.

Артем Путилов