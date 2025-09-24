Топ-менеджеров ждут в СИЗО

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных, обвиняемых в мошенничестве. Аресты произошли на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры РФ, которая намерена изъять в доход государства активы Алексея Боброва и Артема Бикова. Защита бизнесмена и топ-менеджера сообщила «Ъ-Урал», что намерена обжаловать арест.



Компания «Облкоммунэнерго», владельцами которой называют Алексея Боброва и Артема Бикова, громко заявила о себе 15 сентября. Тогда стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с требованием изъять в доход государства десятки компаний, связанных с бизнесменами, в том числе крупные активы в сфере ЖКХ, расположенные по всему Уральскому федеральному округу.

Меньше чем через десять дней после этого совладелец «Корпорации СТС» (владеет «Облкоммунэнерго») Алексей Бобров и председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных были задержаны и оказались на скамье подсудимых в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Вместе с ними перед судом предстали и. о. генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артем Носков (исполняет обязанности с июля) и бывший руководитель компании Антон Боликов. В отличие от Боброва и Черных они проходят по уголовному делу о мошенничестве в качестве подозреваемых.

Первым рассмотрели ходатайство в отношении Артема Носкова. На суде он выглядел растерянным. Прокурор запросил продлить для него срок задержания еще на 72 часа для предоставления следователю доказательств обоснования избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство. На такой же срок продлили задержание и экс-руководителю ОТСК Антону Боликову.

Во время судебного заседания было озвучено, что причастность Антона Боликова к инкриминируемым преступлениям доказывается показаниями свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова (находится под следствием, а также выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии).

Третьим фигурантом, в отношении которого избиралась мера пресечения, была Татьяна Черных. Мимо журналистов в наручниках она прошла с улыбкой, успев помахать, правда, потом, уже во время заседания, дала волю эмоциям и заплакала. На суде Татьяна Черных заявила, что не согласна со следствием и вину не признала. «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, написал вам какие-то показания — это же слова. В данном случае не показаниями, а документами подтверждается хищение. Я на документы никак повлиять не могу. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК изъяли»,— сказала она, доказывая, что уже не сможет повлиять на следствие, поэтому брать под стражу ее не стоит. Однако суд избрал для нее меру пресечения в виде нахождения под стражей до 15 ноября. «Я со своей стороны буду доказывать, что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала»,— заявила она.

Уже около семи вечера суд приступил к рассмотрению ходатайства о мере пресечения для Алексея Боброва. Как и Татьяна Черных, журналистов он встретил улыбкой. Во время заседания, отвечая на вопрос судьи о том, где он работает, Алексей Бобров заявил, что является президентом Межрегионального фонда помощи ветеранам боевых действий.

Защита Боброва заявила, что гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер готов внести залог за обвиняемого Алексея Боброва. Озвучивалось, что согласно выписке из банка, сумма на его счете составляет 44 млн руб.

В ходе процесса было заявлено, что дочерней компании «Облкомуннэнерго» ОТСК выделили две субсидии на 508 млн руб., но якобы обвиняемые получили субсидии по завышенной стоимости на оплату работ. Так же как и Татьяне Черных, суд для него избрал меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 15 ноября.

Защита топ-менеджеров намерена обжаловать аресты.

Стоит отметить, что в день суда «Корпорация СТС» объявила, что готова отдать «Облкоммунэнерго» государству. «"Корпорация СТС" заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации»,— сообщили в компании.

Артем Путилов, Мария Игнатова