Из СИЗО туда и обратно

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в реестр террористов и экстремистов), в сентябре сбежавших из СИЗО-1. По новому уголовному делу они обвиняются в побеге из следственного изолятора и краже с проникновением. В 2024 году они были осуждены за покушение на террористический акт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в реестр террористов и экстремистов), которые сбежали из СИЗО в центре Екатеринбурга после приговора суда.

Резонансный побег случился первого сентября 2025 года. Как известно «Ъ-Урал», Иван Корюков и Александр Черепанов в октябре были осуждены Центральным военным судом за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов в интересах «Легиона Свободы России» (запрещена в России, признана террористической) за 40 тыс. руб. Суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев. Однако приговор тогда не вступил в законную силу, поскольку осужденные подали апелляцию и находились в СИЗО-1 до решения апелляционной инстанции.

Как гособвинитель рассказал на суде, Александр Черепанов, будучи несогласным с приговором, предложил Ивану Корюкову сбежать из следственного изолятора.

Корюков якобы обманул сотрудника ГУФСИН, чтобы оказаться с Черепановым в одном дворе и рассказать ему свой план. Корюков на это предложение согласился. Александр Черепанов открыл дверь с помощью электрода, использовав его в качестве отмычки, а затем открыл дверь своего сообщника.

Сообщалось, что осужденные поднялись к прогулочным дворам. Пройдя по коридорам, они вышли к помосту для проведения прогулок. Отодвинув найденным железным прутом дверь и профлист, чтобы их не обнаружили, они изменили угол обзора камеры, сдвинув объектив. Позже, спустившись с крыши СИЗО-1 по одеялам, они сбежали.

Через неделю, 8 сентября, в 14 км от СИЗО был пойман Александр Черепанов. Ивана Корюкова задержали 15 сентября на Уктусе. Как сообщали в свердловском ГУФСИН, сопротивления при задержании они не оказали.

Известно, что беглецы скрывались от силовиков на дачах около Чусовского тракта. Там они незаконно проникли в один из частных домов. Из дома они похитили вещи: футболки, куртки, штаны, очки и колонку на общую сумму более 7 тыс. руб.

Дальнейшее рассмотрение уголовного дела с привлечением свидетелей для допроса судья Верх-Исетского районного суда отложил до 15 января.

По данным источника «Ъ-Урал», в отношении силовиков, дежуривших в день побега, возбуждено уголовное дело о халатности. 11 сентября стало известно, что начальник СИЗО №1 в Екатеринбурге, откуда сбежали арестанты, Алексей Киселев ушел в отставку. Сообщалось, что он вышел на пенсию.

Ранее к Черепанову и Корюкову предъявили иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму более 727 тыс. руб.

Артем Путилов