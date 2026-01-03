Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. Власти Венесуэлы обвинили США в военной агрессии: около двух ночи в столице Каракасе раздались не менее семи взрывов, а не менее 11 объектов подверглись атакам. Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро. В 19:00 мск Трамп проведет пресс-конференцию. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщили власти Венесуэлы. Все самое главное о ситуации в Венесуэле — в подборке «Ъ».

Что произошло В столице Венесуэлы Каракасе примерно около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск) были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов. Об этом сообщили Reuters, AP, AFP и «Синьхуа».

Атакованы не менее 11 объектов, среди которых — военно-морские базы района Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, морская база Ла-Гуайра, военная авиабаза Ла-Карлота, остров Исла-Маргарита в южной части Карибского моря, дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, бывший военный музей, а ныне мавзолей покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса в Куартель-де-Ла-Монтанья, Исторический центр, парламент Венесуэлы.

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы, сообщило местное издание Efecto Cocuyo.

Венесуэльская бронетехника была замечена на улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес, пишут в соцсетях.

В результате взрывов поблизости от крупной военной базы в южной части Каракаса отключилось электричество, пишет Reuters.

Венесуэльские военные задерживают всех, кого замечают у критически важных объектов Каракаса, пишут в соцсетях.

Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто.

Местные жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе, передают СМИ. Жители Каракаса на фоне взрывов массово покидают город, пишут в СМИ.

Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке, сообщает WSJ.

В Каракасе наступило затишье после ударов США, сообщает CNN.

Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, она работает штатно, пишет Reuters.

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США, пишет Reuters.

Реакция США Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США успешно нанесли удары по Венесуэле.

Трамп заявил, что Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта», сообщает CBS News.

«Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он предстанет перед правосудием за свои преступления»,— написал замгоссекретаря США Кристофер Ландау в X.

США остановили дальнейшие военные действия в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в Штатах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Сенатор США Майк Ли утверждает, что Марко Рубио приказал арестовать Николаса Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США, пишет Reuters.

Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство, сообщает WSJ.

Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы, пишет NYT.

Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле, пишет NYT.

Официально Трамп не объявлял о начале спецоперации против Венесуэлы, отмечает Reuters.

Комитет Сената США по вооруженным силам не получил предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы, сообщает CNN.

Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские чиновники CBS News.

США планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако перенесли ее на более поздний срок, сообщил американский телеканал CBS News.

Венесуэла, предположительно, не сразу зафиксировала первые удары США — системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь. Об этом сообщает Fox News.

Посольство США призвало американцев не посещать Венесуэлу.

США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы, пишет NYT.

Реакция Венесуэлы Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН.

МИД Венесуэлы решительно осудил агрессию США в отношении страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу. Об этом заявил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США, заявил глава МИДа Хиль Пинто.

США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, заявил глава МИДа.

Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны, заявил глава МИДа.

США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы, заявил глава МИДа.

В соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости — глава МИДа Хиль Пинто.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с заявлением после ударов по Каракасу. Военные приступают к реализации всех ранее подготовленных планов национальной обороны. Американские удары пришлись на жилые кварталы с гражданским населением. Количество жертв уточняется.

Жертвами ударов США по Венесуэле стали военные и гражданские лица, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Власти Венесуэлы не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив, заявила исполнительный вице-президент.

Международная реакция Президент Колумбии Густав Петро заявил в X, что Каракас подвергся ракетной атаке.

Густав Петро заявил в X, что Каракас подвергся ракетной атаке. Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств (ОАГ) из-за ситуации в Венесуэле.

Президент Колумбии заявил, что «на Венесуэлу совершено нападение и объявляется тревога для всего мира».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в X потребовал срочной реакции международного сообщества на «преступное нападение» США на Венесуэлу.

Мигель Диас-Канель в X потребовал срочной реакции международного сообщества на «преступное нападение» США на Венесуэлу. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем заявил в X, что Турция находится на стороне Венесуэлы и ее народа.

Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем заявил в X, что Турция находится на стороне Венесуэлы и ее народа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.

Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. ЕС призывает к сдержанности и считает, что Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X после переговоров с Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Реакция России Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом, выражает поддержку курсу его руководства, направленному на защиту суверенитета страны — МИД РФ.

Россия поддерживает контакт с венесуэльскими властями — МИД РФ.

Москва готова поддержать диалог между сторонами конфликта вокруг Венесуэлы — МИД РФ.

Россия призывает внести ясность в ситуацию с вывозом из Венесуэлы Мадуро и его супруги — МИД РФ.

Сведений о пострадавших россиянах в Венесуэле нет — МИД РФ.

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.

Организованных туристов из РФ в Каракасе нет, сообщает АТОР.

