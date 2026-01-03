Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 14:36

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после военной агрессии США

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. Власти Венесуэлы обвинили США в военной агрессии: около двух ночи в столице Каракасе раздались не менее семи взрывов, а не менее 11 объектов подверглись атакам. Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро. В 19:00 мск Трамп проведет пресс-конференцию. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщили власти Венесуэлы. Все самое главное о ситуации в Венесуэле — в подборке «Ъ».

Дым в районе аэропорта Ла Карлота после того, как там раздались взрывы

Дым в районе аэропорта Ла Карлота после того, как там раздались взрывы

Фото: Matias Delacroix / AP

Дым в районе аэропорта Ла Карлота после того, как там раздались взрывы

Фото: Matias Delacroix / AP

Что произошло

  • В столице Венесуэлы Каракасе примерно около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск) были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов. Об этом сообщили Reuters, AP, AFP и «Синьхуа».
  • Атакованы не менее 11 объектов, среди которых — военно-морские базы района Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, морская база Ла-Гуайра, военная авиабаза Ла-Карлота, остров Исла-Маргарита в южной части Карибского моря, дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, бывший военный музей, а ныне мавзолей покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса в Куартель-де-Ла-Монтанья, Исторический центр, парламент Венесуэлы.
  • Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы, сообщило местное издание Efecto Cocuyo.
  • Венесуэльская бронетехника была замечена на улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес, пишут в соцсетях.
  • В результате взрывов поблизости от крупной военной базы в южной части Каракаса отключилось электричество, пишет Reuters.
  • Венесуэльские военные задерживают всех, кого замечают у критически важных объектов Каракаса, пишут в соцсетях.
  • Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто.
  • Местные жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе, передают СМИ. Жители Каракаса на фоне взрывов массово покидают город, пишут в СМИ.
  • Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке, сообщает WSJ.
  • В Каракасе наступило затишье после ударов США, сообщает CNN.
  • Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, она работает штатно, пишет Reuters.
  • Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США, пишет Reuters.

Реакция США

  • Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США успешно нанесли удары по Венесуэле.
  • Трамп заявил, что Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

    • Чем известен Николас Мадуро

  • Трамп анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (19:00 мск) по операции в Венесуэле.
  • Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта», сообщает CBS News.
  • «Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он предстанет перед правосудием за свои преступления»,— написал замгоссекретаря США Кристофер Ландау в X.
  • США остановили дальнейшие военные действия в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в Штатах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
  • Сенатор США Майк Ли утверждает, что Марко Рубио приказал арестовать Николаса Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США, пишет Reuters.
  • Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство, сообщает WSJ.
  • Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы, пишет NYT.
  • Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле, пишет NYT.
  • Официально Трамп не объявлял о начале спецоперации против Венесуэлы, отмечает Reuters.
  • Комитет Сената США по вооруженным силам не получил предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы, сообщает CNN.
  • Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские чиновники CBS News.
  • США планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако перенесли ее на более поздний срок, сообщил американский телеканал CBS News.
  • Венесуэла, предположительно, не сразу зафиксировала первые удары США — системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь. Об этом сообщает Fox News.
  • Посольство США призвало американцев не посещать Венесуэлу.
  • США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы, пишет NYT.

Реакция Венесуэлы

  • Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН.
  • МИД Венесуэлы решительно осудил агрессию США в отношении страны.
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу. Об этом заявил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.
  • Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США, заявил глава МИДа Хиль Пинто.
  • США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, заявил глава МИДа.
  • Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны, заявил глава МИДа.
  • США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы, заявил глава МИДа.
  • В соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости — глава МИДа Хиль Пинто.
  • Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с заявлением после ударов по Каракасу. Военные приступают к реализации всех ранее подготовленных планов национальной обороны. Американские удары пришлись на жилые кварталы с гражданским населением. Количество жертв уточняется.
  • Жертвами ударов США по Венесуэле стали военные и гражданские лица, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
  • Власти Венесуэлы не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив, заявила исполнительный вице-президент.

Международная реакция

  • Президент Колумбии Густав Петро заявил в X, что Каракас подвергся ракетной атаке.
  • Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств (ОАГ) из-за ситуации в Венесуэле.
  • Президент Колумбии заявил, что «на Венесуэлу совершено нападение и объявляется тревога для всего мира».
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель в X потребовал срочной реакции международного сообщества на «преступное нападение» США на Венесуэлу.
  • Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем заявил в X, что Турция находится на стороне Венесуэлы и ее народа.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.
  • ЕС призывает к сдержанности и считает, что Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X после переговоров с Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Реакция России

  • Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом, выражает поддержку курсу его руководства, направленному на защиту суверенитета страны — МИД РФ.
  • Россия поддерживает контакт с венесуэльскими властями — МИД РФ.
  • Москва готова поддержать диалог между сторонами конфликта вокруг Венесуэлы — МИД РФ.
  • Россия призывает внести ясность в ситуацию с вывозом из Венесуэлы Мадуро и его супруги — МИД РФ.
  • Сведений о пострадавших россиянах в Венесуэле нет — МИД РФ.
  • Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
  • Организованных туристов из РФ в Каракасе нет, сообщает АТОР.

Анна Токарева

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

