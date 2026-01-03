МИД Венесуэлы заявил об атаке со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. По его словам, страна подверглась обстрелу со стороны США. Белый дом это пока никак не комментировал. Сегодня над Каракасом, столицей страны, прозвучало не менее семи взрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

По словам господина Хиля, президент поручил привести в действие все планы национальной обороны и обеспечить переход к режиму вооруженной защиты страны. Решение предполагает полную мобилизацию государственных структур и населения в ответ на угрозы, которые в Каракасе расценивают как империалистическую агрессию.

«Аналогичным образом было отдано распоряжение о немедленном развертывании Национального командования по комплексной обороне и соответствующих органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны»,— написал министр.

Сегодня утром в Каракасе прозвучало не менее семи взрывов. Как сообщает Reuters, часть города на юге, где находится крупная военная база, осталась без электричества. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновников сообщила, что указ об ударах по Каракасу отдал президент США Дональд Трамп. Последний неоднократно обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркокартелями и допускал проведение наземной операции в стране.