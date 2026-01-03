Президент Колумбии: США ударили по зданию парламента Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по зданию Национальной ассамблеи Венесуэлы. По его словам, бомбардировке подвергся Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе. Господин Петро написал в соцсети Х, что всего было атаковано не менее 11 объектов.

Сегодня утром в столице Венесуэлы прогремело не менее семи взрывов. Президент страны Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения. Министерство иностранных дел возложило ответственность за удары на Соединенные Штаты. США официально никак это не комментировали и не подтверждали причастность к ударам.

Американский телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что приказ о нанесении ударов отдал президент Дональд Трамп. Ранее он допускал возможность проведения наземной операции в Венесуэле и обвинял власти страны в связях с наркокартелями.

Власти Венесуэлы расценили произошедшее как акт внешней агрессии и заявили о готовности задействовать все меры для защиты суверенитета страны.