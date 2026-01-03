Американское посольство призвало граждан США не посещать Венесуэлу

Посольство США в столице Колумбии Боготе призвало американцев не ездить в Венесуэлу, следует из сообщения на сайте посольства. Гражданам США, находящимся в Венесуэле на данный момент, рекомендуется оставаться дома и укрываться в безопасных местах в связи со взрывами в Каракасе и его окрестностях.

Как сообщили в пресс-службе посольства, посещение Венесуэлы опасно для американцев. Среди рисков для граждан США — незаконное задержание, пытки в местах лишения свободы, терроризм, похищения, преступность и слабая инфраструктура здравоохранения.

В начале декабря американское посольство в Боготе рекомендовало всем гражданам США, находящимся в Венесуэле, немедленно покинуть страну.

Сегодня утром в Каракасе прозвучало не менее семи взрывов. В южной части города, где расположена крупная военная база, нет электричества. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны. Сейчас в Венесуэле введено чрезвычайное положение.