Президент Колумбии: Венесуэла подверглась нападению

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости немедленного созыва совещаний ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с ударами по столице Венесуэлы. Об этом он сообщил в соцсети X.

Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

«В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение»,— написал господин Петро. По его словам, по Каракасу был нанесен ракетный удар. «ОАГ и ООН должны немедленно собраться»,— добавил президент Колумбии.

Официальные власти Венесуэлы информацию о характере и последствиях удара на момент публикации не комментировали. О серии взрывов в столице Венесуэлы сообщили крупные международные СМИ, в том числе Reuters, AP и Bloomberg. Над городом прозвучало не менее семи взрывов, в небе были видны самолеты. По данным Reuters, часть города на юге, где находится крупная военная база, осталась без электричества.

О возможности проведения наземной операции в Венесуэле ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Он обвинял власти страны в сотрудничестве с наркокартелями. Как сообщает CBS со ссылкой на источники, администрация американского президента осведомлена о взрывах в Каракасе.