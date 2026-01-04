ВС Венесуэлы обязал вице-президента Родригес временно руководить страной

Верховный суд Венесуэлы 3 января обязал вице-президента Делси Родригес стать временным главой государства после того, как США захватили президента Николаса Мадуро и вывезли его из страны.

Суд постановил, что госпожа Родригес «принимает на себя и осуществляет в качестве действующего лица все атрибуты, обязанности и полномочия, присущие должности президента... гарантирующей преемственность управления и всестороннюю защиту нации» (цитата по АFP).

Судьи не стали объявлять Николаса Мадуро временно отстраненным от должности, что требует проведения выборов в течение 30 дней, отметило AFP.

Сейчас Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находятся в США. Американские власти обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввозе кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств.