В столице Венесуэлы прозвучала серия взрывов

Взрывы слышны в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщают сразу несколько международных СМИ, в том числе Reuters, AP, AFP и «Синьхуа». В районе двух часов ночи по местному времени (9:00 мск) были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов.

Фото: REUTERS / Reuters

CNN сообщила о первом взрыве в 1:50 (8:50 мск), а Reuters указал, что часть города на юге, где находится крупная военная база, осталась без электричества. Корреспондент CNN сообщил, что удар был настолько сильным, что у него задребезжало окно. Колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети Х, что Венесуэла подвергается бомбардировке.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность проведения наземной операции в Венесуэле. Он также неоднократно сообщал о воздушных ударах по судам у побережья, которые, по его словам, перевозили наркотики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вчера выступил в эфире государственного телевидения. Он заявлял о готовности сотрудничать с США. По его словам, последний его разговор с господином Трампом состоялся 12 ноября.