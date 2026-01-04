Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы парализовали из-за военной операции Трампа

Экспорт венесуэльской нефти парализован, поскольку капитаны портов страны не получают разрешение на открытие загруженных судов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к военным операциям.

«Экспорт нефти из Венесуэлы, который упал до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в территориальные воды страны, теперь парализован»,— утверждают источники агентства.

Согласно данным мониторинга TankerTrackers.com, несколько венесуэльских судов с сырой нефтью, которые направлялись в США и Азию, не вышли в море. Другие танкеры, ожидавшие загрузки нефтью, покинули порт пустыми. Вчера в главном нефтяном порту страны Хосе не было загрузки танкеров, передает Reuters.

Приостановка экспорта нефти, включая танкеры, застрахованные главным партнером государственной компании PDVSA, компанией Chevron, может ускорить необходимость сократить добычу на нефтяных месторождениях, следует из информации источников Reuters и документов PDVSA, которые есть в распоряжении агентства.

Вчера США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, а также вывезли венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену из страны в США. Как сообщала генпрокурор США Пэм Бонди, венесуэльское правительство обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма. После захвата Николаса Мадуро Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно стать главой государства.