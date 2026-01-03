Министр обороны Венесуэлы выступил с заявлением после ударов по столице

Вооруженные силы Венесуэлы задействуют все имеющиеся ресурсы для восстановления порядка и обеспечения безопасности страны на фоне атаки США, заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес. Его выступление транслировалось в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Падрино Лопес

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters Владимир Падрино Лопес

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

«Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США»,— сказал он. Министр добавил, что американские удары пришлись на жилые кварталы с гражданским населеием. Количество жертв уточняется.

По словам господина Падрино Лопеса, военные приступают к реализации всех ранее подготовленных планов национальной обороны. Министр подчеркнул, что цель предпринимаемых мер — защита нации, а также восстановление порядка и мира.

Глава военного ведомства сообщил, что к выполнению задач будут привлечены все компоненты обороны, включая силы противовоздушной, территориальной и морской обороны, а также подразделения полиции.

Сегодня в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия взрывов. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги. По словам господина Трампа, Николаса Мадуро вывезли из страны.