Мадуро и его жену доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в бруклинский центр содержания под стражей на юге Нью-Йорка. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Вчера США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу. В ходе военной операции господин Мадуро с женой были захвачены и перевезены в США. Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно исполнять обязанности главы государства.

Американский президент Дональд Трамп обвиняет венесуэльское правительство в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия. По предварительным данным NBC News, Николас Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке в понедельник.