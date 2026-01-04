Премьер Малайзии призвал немедленно освободить Мадуро с супругой

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, захваченных в ходе американской военной операции. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я с глубокой тревогой слежу за развитием событий в Венесуэле. Лидер Венесуэлы и его супруга были захвачены в ходе военной операции Соединенных Штатов необычного масштаба и характера. Подобные действия являются явным нарушением международного права и представляют собой незаконное применение силы против суверенного государства»,— заявил господин Ибрагим. По его словам, «президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены без какого-либо неоправданного промедления».

Премьер-министр подчеркнул, что насильственное устранение действующего главы государства в результате внешнего вмешательства «создает опасный прецедент». «Это подрывает фундаментальные ограничения на применение силы между государствами и ослабляет правовую основу, на которой зиждется международный порядок»,— добавил он.

Вчера Соединенные Штаты нанесли массированные удары по Венесуэле, а Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США. Американские власти обвиняют их в сговоре с целью наркотерроризма, ввозе кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств.